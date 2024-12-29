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Samsun Bafra'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Samsun Bafra'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı
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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler ve yolcular hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Satıcan G. (25) yönetimindeki 55 AAT 508 plakalı otomobil, Altınyaprak Mahallesi Musa Cevher Dudayev Bulvarı Dr. Sadık Ahmet Sokak'ta Batuhan Ş'nin (26) kullandığı 55 ABL 672 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden Satıcan G. ve aynı araçtaki Recep G. (31) ile diğer otomobilde bulunan Esin A. (26), sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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