Samsun Bafra'da Obezite Taramaları Devam Ediyor

Samsun'un Bafra ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen obezite taramaları devam ediyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kurumların ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda diyetisyen ve hekimler aracılığıyla ücretsiz kilo ve boy ölçümleri yapıyor.

İlçedeki obezite oranlarını tespit etmek ve fazla kilolu veya obez olduğu belirlenen vatandaşları sağlıklı beslenme ve diyetisyen desteği konusunda bilgilendirerek ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirmek amacıyla yapılan taramalarda bu güne kadar 500 kişinin hizmetten yararlandığı öğrenildi.

Sağlık çalışanları, ölçümlerin yanı sıra obezitenin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri konusunda da vatandaşlara bilgi veriliyor.