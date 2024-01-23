Samsun Bafra'da Motosiklet Uygulamaları Gerçekleştirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet uygulamaları gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, motosiklet kullanan, motosiklet tamiratı ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler yaptıkları denetimlerde 39 kişiye GBT sorgusu, 6 motosiklet satış ve tamiratı yapan işyeri, 25 motosiklet ve 4 aracı kontrol etti.

Kurallara uymadığı belirlenen 15 motosiklet sürücüsüne 24 bin 469 lira cezai işlem uygulanırken, 3 motosiklet trafikten men edildi.