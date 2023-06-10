Samsun Bafra'da Kamyonet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Samsun'un Bafra ilçesinde Gönül Akyazıcı yönetimindeki otomobil ile Yunus Küçüker'in kullandığı kamyonet çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Yeter Akyazıcı ve Ebrar Kura yaralandı ve Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Gönül Akyazıcı yönetimindeki 55 NR 029 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi Sanayi Sitesi'nde Yunus Küçüker'in kullandığı 55 AYU 28 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobilde bulunan Yeter Akyazıcı ve Ebrar Kura, sağlık ekiplerince ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.