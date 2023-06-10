Samsun Bafra'da Kamyonet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde Gönül Akyazıcı yönetimindeki otomobil ile Yunus Küçüker'in kullandığı kamyonet çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Yeter Akyazıcı ve Ebrar Kura yaralandı ve Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.