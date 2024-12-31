Samsun Bafra'da Kaçak Silah Operasyonu: 1 Gözaltı
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda, 2 ruhsatsız tabanca, 10 tabanca fişeği ve gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde kaçak silah operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın güvenliğini tehdit eden suç unsurlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, ilçede ekipler düzenledikleri operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 10 tabanca fişeği ve gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.