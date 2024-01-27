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Samsun Bafra'da Jandarma Ekipleri Asayiş Uygulaması Gerçekleştirdi

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Samsun'un Bafra ilçesinde Jandarma ekipleri, asayiş uygulaması yaparak aranan şahısları yakaladı ve araç kontrolü gerçekleştirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Samsun-Sinop karayolu Çetinkaya Mahallesi'ndeki uygulamada 61 araç kontrol edildi, 266 kişinin de GBT sorgusu yapıldı.

Uygulama esnasında yaralama suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Samsun Bafra Güvenlik Yakalama 3.Sayfa Güncel Haberler

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