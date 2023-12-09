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Samsun Bafra'da İlk Fındık İşleme Tesisi Kuruldu

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Bafra ilçesinde kurulan fındık işleme tesisi hizmete girdi. Tesiste fındığın vakumlu paketlemesi ve ezmesi yapılacak. Tesis, bölgedeki fındık üreticilerine destek olmayı amaçlıyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde fındık işleme tesisi kuruldu.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Dikencik Mahallesi'nde kurdukları tesisin ilçedeki ilk fındık işleme tesisi olduğunu söyledi.

Tesiste fındığın vakumlu paketlemesi ile ezmesinin yapılacağını belirten Tosuner, "Tam faaliyete geçmesi için tesis hazırlanıyor. Tesisle burada fındık üretimi yapanların malını değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde bu tesisi üreticilerimize duyurmak istiyoruz." dedi.

Üreticilerin kendi fındığını kabuğundan ayırma, ezmesini ve kurutmasını yapmayı cüzi bir rakam karşılığında gerçekleştirebileceğini anlatan Tosuner, "Fındık yetiştiricileri, perakende olarak işlenmiş fındıklarını satabilir. Önümüzdeki yıllarda tesisin daha yüksek kapasiteli olacağına inanıyorum. Bu tesis Çarşamba ile Terme'de olan fabrikalar gibi ama küçük çaplı." ifadesini kullandı.

Süleyman Kaan Güller ise daha öncesi bölgelerinde fındığı kırma, vakumlama, zarını ayırma gibi işlemler için hizmet veren bir tesis bulunmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kırsalda yaşayan köylülerimiz eliyle kırıp, fırında veya sobalarda kavuruyordu. Karadeniz'de yaygın olarak yapılan iş, maalesef Bafra'da yoktu. Butik bir işletme açtık. Köylümüz kendi fındığını getiriyor, belli bir ücret karşılığında bizlere kırdırıyor, kavuruyor ve vakumlu paketleme yapıyoruz. İşlediğimiz fındığı en az 6 ay taze şekilde yiyecekleri hale getiriyoruz. Herkesin pazarı ayrı, biz de küçük ölçekli satışlar yapıyoruz. Buradaki amacımız köyümüze ve ülke ekonomisine katkı sağlamak."

Dikencik Mahallesi Muhtarı Erol Andinç de 19 mahalleye hizmet vermesi için kurulan tesise sevindiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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