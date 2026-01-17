Samsun'da iki katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Mahallesi Sazakoğlu Sokak'taki iki katlı binanın üst katında G.S. ve F.S. çiftinin yaşadığı dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının elektrikli battaniyeden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.