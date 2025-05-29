Samsun Bafra'da Hendeğe Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Samsun Bafra'da Hendeğe Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobilin hendeğe devrilmesi sonucu 70 yaşındaki sürücü yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde hendeğe devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yahya Ç. (70) yönetimindeki 55 AAB 942 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu İkiztepe mevkisinde hendeğe devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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