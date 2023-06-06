Samsun Bafra'da havaya rastgele ateş eden şüpheliler gözaltına alındı
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Samsun'un Bafra ilçesinde havaya rastgele ateş eden şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 13 fişek ele geçirildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde havaya rastgele ateş eden şüpheliler gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Anafartalar Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katından havaya 3 el silahla ateş edildi.
Bu sırada devriye gezen bekçilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kapıyı açmayan şüpheli Y.V. ile B.Ş'nin ikametine savcılıktan alınan iznin ardından çilingir yardımıyla girdi.
Şüpheliler, gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 13 fişek ele geçirildi.
Polis merkezine götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.