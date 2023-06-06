Samsun Bafra'da havaya rastgele ateş eden şüpheliler gözaltına alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde havaya rastgele ateş eden şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 13 fişek ele geçirildi.