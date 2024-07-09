Samsun Bafra'da Gençlik Merkezi'nden Kur'an kursu eğitimi

Samsun'un Bafra ilçesinde Gençlik Merkezi, yaz döneminde 180 kişiye Kur'an kursu eğitimi veriyor.

İlçe Müftülüğü, Halk Eğitimi Merkezi ve Gençlik ve Spor iş birliğiyle gerçekleştirilen kurslar, 16 Ağustos'a kadar devam edecek.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, kurslarda Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, siyeri nebi ile çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirterek, "Yaz Kur'an kursumuza ailelerin ve gençlerin gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederim. Gençlerimiz hem Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğreniyor hem de eğleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı her daim gençlerin yanındadır. Kursa katılmak isteyenler Bafra Gençlik Merkezi'ne başvurabilir." ifadesini kullandı.