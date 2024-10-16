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Samsun Bafra'da Gaz Patlaması: 1 Yaralı

Samsun Bafra'da Gaz Patlaması: 1 Yaralı
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Bafra ilçesinde bir evde meydana gelen gaz sıkışması sonucu patlama ve ardından yangın çıktı. Olayda vücudunda yanıklar oluşan Dudu Ünver hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu ardından yangın çıktı, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Emirefendi Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın zemin katında Dudu Ünver'e ait dairede, mutfakta bulunan tüpten çıkan gazın sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi, yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücudunda yanıklar oluşan Dudu Ünver, buradaki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Apartman sakinleri tedbir amaçlı binadan tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

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