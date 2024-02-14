Samsun Bafra'da Emniyet Güven Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen güven huzur uygulamasında, şüpheli araç ve kişiler denetlendi. Kontroller sonucunda bir araçta bıçak ve uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde emniyet tarafından güven huzur uygulaması gerçekleştirildi.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama kapsamında ilçe genelinde, mahalle ve caddelerde şüpheli araç ve kişileri denetledi.
Çalışmada 35 araç kontrol edildi, 113 kişinin GBT sorgusuna bakıldı, 1 araçta bıçak ve uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi, sürücü hakkında işlem yapıldı.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.