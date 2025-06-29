Samsun Bafra'da Çıkan Örtü Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

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Samsun'un Bafra ilçesinde, Tepebaşı Mahallesi'ndeki piknik alanında çıkan örtü yangını, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Tepebaşı Mahallesi'ndeki piknik alanında yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, örtü yangınını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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