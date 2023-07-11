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Samsun Bafra'da çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu

Samsun Bafra'da çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde çatı katında çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının sobadan sıçrayan kıvılcımın eşyaları tutuşturması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde çatı katında çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi.

İshaklı Mahallesi Hızır 7'nci Sokak'ta Hüsniye Y'ye ait üç katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında çatı katında hasar oluştu.

Yangının, ekmek pişirmek için yakılan sobadan sıçrayan kıvılcımın eşyaları tutuşturması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

İtfaiye Samsun Bafra Güncel Haberler

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