Samsun Bafra'da çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde çatı katında çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının sobadan sıçrayan kıvılcımın eşyaları tutuşturması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.