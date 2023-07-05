Samsun Bafra'da Atık Toplayıcılar Kayıt Altına Alınıyor

Samsun'un Bafra ilçesinde atık toplayıcılarının kayıt altına alınması için çalışma başlatıldı. Bafra Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın atık toplayıcılığı yapanların kayıt altına alınmasını istemesi üzerine başvuru sürecini başlattı. Kayıt işlemleri tamamlanan toplayıcılara kimlikleri ve yelekleri teslim edilmeye başlandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde atık toplayıcıların kayıt altına alınması için çalışma başlatıldı.

Bafra Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, atık toplayıcılığı yapanların Sıfır Atık Bilgi Sistemi ile kayıt altına alınmasını istediği belirtildi.

Konuyla ilgili genelge yayımlandığı aktarılan açıklamada, buna göre atık toplayıcılığı faaliyeti yürüten 18 yaş ve üzerindekilerin faaliyet gösterdikleri ilçe belediyesine, TC kimlik numarası ve iletişim bilgileriyle başvuruda bulunabileceğine işaret edildi.

Bafra Belediyesince başvuru süreci tamamlanan atık toplayıcısının Sıfır Atık Bilgi Sistemi'ne kaydedileceği ve "Bağımsız sıfır atık toplayıcısı kartı" sahibi olabileceği anlatılan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Kayıt işlemleri tamamlanan toplayıcılara kimlikleri ve yelekleri teslim edilmeye başlandı. Kimliği olmayan kayıtlanmamış kişilerin atık toplayıcılığı yapmasına izin verilmeyecek. Bafra ilçesinde atık toplama yetkisi sadece bu karta sahip olanların olacak. Toplayıcılar, kayıtlı oldukları ilçe dışında atık toplayamayacak. Bağımsız sıfır atık toplayıcısı kartı, kart sahibi dışındaki kişilerce kullanılamayacak, kullandıran ve kullananlar hakkında ise idari işlem yapılacak. Kart başvuruları Bafra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne yapılacak."

Açıklamada, ilçede bugüne kadar 62 kişinin kart sahibi olmak için başvuru gerçekleştirdiği kaydedildi.