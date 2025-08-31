Samsun Bafra'da 67 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Samsun Bafra'da 67 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde, 67 yaşındaki F.E.'nin evinde hareketsiz halde bulunmasının ardından yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 67 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Gazipaşa Mahallesi Karakullukçu Sokak'ta ikamet eden F.E. (67) isimli kadından haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eve giren ekipler kadını yerde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen F.E'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
İstanbul'da çöpte yanmış bebek cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Çöpleri toplayan personel fark etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela'dan ABD'ye tarihi rest: Kıyılarımızdan uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz

ABD'ye tarihi rest: Bizden uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.