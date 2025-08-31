Samsun Bafra'da 67 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu
Samsun'un Bafra ilçesinde, 67 yaşındaki F.E.'nin evinde hareketsiz halde bulunmasının ardından yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Samsun'un Bafra ilçesinde 67 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Gazipaşa Mahallesi Karakullukçu Sokak'ta ikamet eden F.E. (67) isimli kadından haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve giren ekipler kadını yerde hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen F.E'nin cenazesi morga kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel