Haberler

Samsun Bafra'da 60 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Samsun Bafra'da 60 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 60 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda O.Y'ye (47) ait iş yerinde yapılan aramada 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Trump: Hamas'a 6 Ekim'e kadar süre veriyorum, anlaşmayı kabul et ya da öl

Hamas'a manidar bir tarih verip tehdit etti: Ya kabul edersin...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali! Gizli telefon ifşa edildi

MasterChef'te kural ihlali! Somer şef yayında ifşa etti
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.