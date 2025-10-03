Samsun Bafra'da 60 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 60 kilogram tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda O.Y'ye (47) ait iş yerinde yapılan aramada 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel