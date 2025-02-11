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Samsun Atakum'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun Atakum'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
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Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplamda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda sentetik ecza hapı ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun'un Atakum içesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, S.K'nin (23) araç ve ikametinde 1746 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Şüpheli S.D'nin ikametindeki aramada ise 609 sentetik ecza hapı bulundu.

Atakum ilçesinde bir kişinin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu bulunmasıyla ilgili çalışma yürüten ekipler, depo ve ikamette yaptıkları aramada 11 gram sentetik uyuşturucu ile 5 sentetik ecza hapı ele geçirdi, M.C. (34) ve A.Ç. (26) yakalandı.

Operasyonlarda gözaltına alınan S.K, S.D, M.C. ile A.Ç. emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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