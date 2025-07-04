Samsun Atakum'da Sağanak Yağış Otopark Duvarını Yıktı

Samsun Atakum'da Sağanak Yağış Otopark Duvarını Yıktı
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Samsun'un Atakum ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bir apartmana ait otoparkın duvarının çökmesine neden oldu. Olayda oluşan hasar, bölgedeki yaşamı olumsuz etkiledi.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir apartmana ait otoparkın duvarı yağış nedeniyle çöktü.

Samsun'da gece başlayan ve sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi 3216. Sokak'ta bulunan bir apartmanın otoparkının duvarı sağanak nedeniyle yıkıldı.

Otoparkta hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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