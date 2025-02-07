Samsun Atakum'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı
Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla gümrük kaçağı iş makineleri ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak iş makinelerinin bulunduğu belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, gümrük kaçağı 5 ağaç kesme motoru, 2 gümrük kaçağı hilti ile jeneratör ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel