Samsun Atakum'da İki Ayrı Trafik Kazasında 2 Yaralı
Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 2 kişi yaralandı. İlk kazada, bir aracın diğerleriyle çarpışması sonucunda H.E.T hastaneye kaldırılırken, ikinci kazada ise S.K'nın aracı devrildi ve sürücü yaralandı.
Atakent Mahallesi Atatürk Bulvarı civarında Ö.Ö'nün kullandığı 55 ABV 608 plakalı araç, E.A. idaresindeki 55 AIG 231 plakalı otomobil ve H.E.T'nin kullandığı 26 AEC 530 plakalı araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan H.E.T, özel bir hastaneye kaldırıldı.
Aynı ilçede İncesu Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde S.K'nin kullandığı 55 ANN 84 plakalı araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaca çarpıp devrildi.
Yaralanan sürücü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel