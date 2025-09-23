Samsun Atakum'da Hayvan Barınağı Tepkisi

SAMSUN'un Atakum ilçesinde yapılması planlanan hayvan barınağı, mahallelilerin tepkisine yol açtı. Mahalleli barınağın yapılacağı alanı traktörleriyle kapattı. Mahallede yaşayan Hacıkurt Agçe, "Biz hayvan barınağına karşı değiliz. Biz bu lokasyonun doğru olmadığını söylüyoruz" dedi.

Atakum Belediyesi tarafından ilçenin Çatmaoluk Mahallesi'nde hayvan barınağı yapılması planlandı. Mahalleli barınağın yerinin yanlış seçildiğini belirterek projeye karşı çıktı. Vatandaşlar, alanın mahallelere çok yakın olması, orman içindeki suyun kirlenmesine neden olacağı, hayvan otlatmalarına engel olacağı ve mesire için gelen vatandaşların rahat edemeyeceği gerekçesiyle barınağın yapılmasına karşı çıktı. Mahalleliler sabah saatlerinde iş makinelerinin barınağın yapılacağı alana girişini önlemek için traktörleriyle alanı kapattı. Bölgede bekleyen kadınlar da eyleme destek verdi. İş makineleri yol kenarında bekletilirken, jandarma ekipleri TOMA'yla bölgede güvenlik önlemleri aldı. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Sezer Avcı'nın mahallelilerle konuşmasına rağmen vatandaşlar beklemeye devam etti.

'BARINAĞA KARŞI DEĞİLİZ, LOKASYONU UYGUN DEĞİL'

Hayvan barınağına karşı olmadıklarını belirten Hacıkurt Agçe, "Burada bizim bu ikinci eylemimiz. Malum yasadan dolayı buraya bir hayvan barınağı yapılışı var. Burası 16 tane mahallenin kesiştiği grup yolu, 3 tane de mahallenin kesişim yolu. Buranın 600-700 metre aşağısında taşımalı eğitim var. 200 metre ileride de evler var. Biz hayvan barınağına karşı değiliz. Biz bu lokasyonun doğru olmadığını söylüyoruz. Buradaki ormanın içerisinde sularımız var, mezarlığımız var. İnsanlar burada hayvan otlatıyor. Buraya gezmeye geliyorlar. Mesire alanları var. Bu insanlar burada nasıl gezecekler" ifadelerini kullandı.

'MAHKEMENİN VERECEĞE KARARA UYMAK ZORUNDAYIZ'

Konunun mahkemeye taşınacağını ifade eden Agçe, "Biz şu anda muhatap bulamıyoruz. Atakum Belediye Başkanını göremiyoruz. Yerinde yok. Biz şu anda İdare Mahkemesi aşamasındayız. Avukattan bilgileri geldi. Bugün ya da yarın gidip vekalet verip İdare Mahkemesi'ne dava açacağız. Buradaki çam ağaç fidanlarını sökecekler, akasya ağaçlarını da dümdüz edecekler. Bizde onlara diyoruz ki 'şu idare mahkemesini bekleyin.' İdare mahkemesinin kararına hepimiz mecburen uyacağız. Ama ısrarla buraya jandarmayı yığdılar ve zorla buraya girmek istiyorlar. Yani biz halkı polisle, jandarmayla karşı karşıya getiriyorlar. Bir tane bile belediye yetkilisi gelmiyor. Kimseye ulaşamıyoruz. Belediye başkanına ulaşamıyoruz, başkan yardımcıları ilgilenmiyor" diye konuştu.

Belediyenin özellikle burada yol, elektrik ve suyun yakın olması nedeniyle seçtiğini belirten Agçe, "Orman İşletme Müdürlüğü, Atakum Belediyesi'ne buradan 6 tane yer göstermiş. Bunlar da özellikle burada yol, su ve elektrik yakın diye burayı talep ediyorlar. Belediye özellikle burayı istiyor. Sebebi ise burada yatırım maliyetinin düşük olması. Elektrik, su, ulaşımın yakın olması nedeniyle ama buralar meskun mahal yer, ama kimse dikkate almıyor" dedi.