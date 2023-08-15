Samsun Atakum Belediyesi'nde görev değişiklikleri

Samsun Atakum Belediyesi'nde bir başkan yardımcısı ile bazı birim müdürleri görevden alındı ve yeni atamalar yapıldı.

Samsun Atakum Belediyesi'nde bir başkan yardımcısı ile bazı birim müdürleri değiştirildi.

Atakum Belediyesi'nde görevden almalar ve yeni atamalar yapıldı. Buna göre, Hatay'dan gelen Başkan Yardımcısı Yusuf Yalnız görevden alındı, yerine Okan Saral atandı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Ali Osman Aktaş görevden alındı, yerine Özel Kalem Müdürü Erkan Sağlık vekaleten getirildi. Fen İşleri Müdürü Nadir Mazlum görevden alındı, yerine Hüseyin Yasin Yıldırım görevlendirildi. Temizlik İşleri Müdürü Seher Alevkaya da görevden alındı, yerine Atay Uludağ getirildi. - SAMSUN