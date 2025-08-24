Samsun-Ankara Kara Yolunda Tır Kazası Trafik Yoğunluğu Oluşturdu

Samsun'un Kavak ilçesinde hurda yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu Samsun-Ankara kara yolunda yaklaşık 2 kilometrelik trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza sonrası ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.

Samsun'un Kavak ilçesinde şarampole devrilen hurda yüklü tır nedeniyle Samsun- Ankara kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Yakup Ö. idaresindeki yabancı plakalı hurda yüklü tır, Samsun-Ankara kara yolunun Kavak geçişinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Sürücünün yara almadan atlattığı kazada, ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Aracın çekiciyle kaldırılıp yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
