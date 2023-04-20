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Samsun-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor

Samsun-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor

Güncel Haberler

Samsun'un Kavak ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Samsun'un Kavak ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Samsun- Ankara kara yolu Çakallı mevkisinde yüksek rakımlarda sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü, sürücüler trafikte seyretmekte zorlandı.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için yola çıkan sürücüler, Samsun-Ankara kara yolunun bazı yerlerde yoğunluk oluşturuyor.

Kaynak: AA / Mustafa Çavuş - Güncel

Samsun Ankara Güncel Haberler

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