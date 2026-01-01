Samsun-Ankara kara yolunda kar yağışı etkisini sürdürüyor
Samsun-Ankara kara yolunda etkili olan kar yağışı, görüş mesafesini yer yer 50 metreye düşürdü. Sürücüler zor anlar yaşarken, yetkililer dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Karayolları ekipleri olumsuz durumlar için tedbir aldı ve kapalı yolların açılması için çalışmalar sürüyor.
Samsun-Ankara kara yolunda kar yağışı etkili oluyor.
Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, gün boyunca sürdü. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye düştüğü kara yolunda sürücüler ilerlemekte zaman zaman zorlandı.
Yetkililer, kar yağışı ve sis nedeniyle dikkatli seyretmeleri konusunda sürücüleri uyarıyor.
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kavşaklarda olası durumlara karşı hazır bekletiliyor.
Öte yandan Samsun'da kar nedeniyle kapanan 140 mahalle yolunun açılması için ekiplerce çalışma yürütülüyor.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel