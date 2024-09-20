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Samsun-Ankara Kara Yolunda Elma Yüklü Araç Devrildi

Samsun-Ankara Kara Yolunda Elma Yüklü Araç Devrildi
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Samsun-Ankara kara yolunda elma yüklü hafif ticari aracın devrilmesi sonucu ulaşımda aksama yaşandı. Araçta bulunan sürücü ve yolcu kazayı yara almadan atlattı.

Samsun- Ankara kara yolunda elma yüklü hafif ticari aracın devrilmesi sonucu ulaşımda aksama yaşandı.

Şakir Ç. idaresindeki 55 AEL 673 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ankara kara yolu Koparan mevkiinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Anıl G, kazayı yara almadan atlattı.

Devrilen araçtaki elmaların etrafa saçılması nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı.

Aracın çekiciyle kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel

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