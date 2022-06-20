Samsun-Amasya ve Amasya-Havza bölgesel trenleri yarın seferlerine yeniden başlayacak - Haberler

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Samsun-Amasya ve Amasya-Havza bölgesel trenleri yarın seferlerine yeniden başlayacak

AA - Merve Özlem Çakır - Güncel
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Samsun-Amasya ve Amasya-Havza bölgesel trenleri yarın seferlerine yeniden başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yol iyileştirme çalışmaları nedeniyle ara verilen Samsun-Amasya ve Amasya-Havza bölgesel tren seferlerinin yarın yeniden başlayacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yol iyileştirme çalışmaları nedeniyle ara verilen Samsun- Amasya ve Amasya-Havza bölgesel tren seferlerinin yarın yeniden başlayacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Samsun-Kalın Demir Yolu Hattı'nın, iyileştirme projesi kapsamında tren trafiğine kapatıldığı anımsatıldı.

Hattaki iyileştirmelerin tamamlandığı belirtilen açıklamada, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yarın Samsun-Amasya ve Amasya-Havza hatlarında yeniden yolcu taşımacılığına başlanacağı kaydedildi. 133 kilometrelik Samsun-Amasya- Samsun hattında sabah ve akşam olmak üzere günde 2 sefer yapılacağı bilgisi verilen açıklamada, 47 kilometrelik Amasya-Havza-Amasya hattında ise 6 sefer yapılacağı aktarıldı.

6 ayda 5,3 milyondan fazla yolcu bölgesel trenlerle seyahat etti

Her iki hatta da 4 vagonlu, 262 yolcu kapasiteli raybüslerin kullanılacağı ifade edilen açıklamada, raybüste engelliler için 2 tekerlekli sandalye bölümü, engelli tuvaleti, klima ve ergonomik koltuklarla vatandaşlara konforlu yolculuk imkanı sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada, bölgesel trenlerle iki şehir arasındaki ulaşımın rahatlatıldığına dikkati çekilerek, ilk 6 aylık dönemde 5 milyon 301 binden fazla yolcunun bu trenlerle seyahat ettiği belirtildi.

AA / Merve Özlem Çakır - Güncel

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