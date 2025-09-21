Samsun Alaçam'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı
Samsun'un Alaçam ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karşıyaka Mahallesi Selanik Sokak'ta Sefer A.'ya (70) ait samanlıkta yapımı süren çalışmalar sırasında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında yaralanan olmazken, samanlıkta hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel