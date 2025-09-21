Haberler

Samsun Alaçam'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Samsun Alaçam'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde Sefer A.'ya ait samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, samanlıkta hasar oluştu.

Samsun'un Alaçam ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karşıyaka Mahallesi Selanik Sokak'ta Sefer A.'ya (70) ait samanlıkta yapımı süren çalışmalar sırasında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, samanlıkta hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Trump'tan Afganistan'a uyarı: Bagram Hava Üssü geri verilmezse kötü şeyler olacak

Ülkeyi açık açık tehdit etti: Üssü geri vermezseniz kötü şeyler olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı başladı! Özgür Özel, Kılıçdaroğlu için koltuk ayrılmadı

CHP kurultayı başladı! Kılıçdaroğlu'na büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.