Samsun Alaçam'da Kıyıda Yangın Kontrol Altına Alındı

Samsun'un Alaçam ilçesinde Uluçay Deresi'nin Geyikkoşan Sahili'nde akşam saatlerinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı, ancak çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın mesire alanına ve yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Samsun'un Alaçam ilçesinde deniz kenarında çıkan örtü yangını söndürüldü.

Uluçay Deresi'nin Geyikkoşan Sahili'nde denize döküldüğü noktadaki çalılık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede yayıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını mesire alanına ve civardaki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına aldı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda söndürülen yangında çalılık alanda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Emre Dilek
