Samsun Aile Platformu'ndan Fenerbahçe Beko'ya Tepki

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Samsun Aile Platformu, Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlamasına yönelik sert eleştirilerde bulunarak, bu kutlamanın LGBT propagandası olarak değerlendirildiğini savundu.

Samsun Aile Platformu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun kutlama etkinliğine tepki gösterdi.

Samsun'daki 50 dernek adına açıklama yapan Samsun Aile Platformu, Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlamasını eleştirdi.

Platformdan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe yönetiminden büyük saygısızlık. Şampiyonluk kutlaması küresel vesayetin gölgesinde LGBT dayatmasıdır. Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde sergilenen iğrenç gösterinin aciz bir kopyasını tribünlere taşımıştır. Bu eylem, yalnızca kulüp tarihine değil, aynı zamanda ekran başındaki çocuklara, aile yapımıza ve köklü Fenerbahçe kültürüne karşı yapılmış açık bir saygısızlıktır. Bu hadsiz girişim, LGBT propagandasının spor yoluyla yayılmasına zemin hazırlamakta, genç nesilleri ve aile bütünlüğünü hedef almaktadır. Samsun Büyük Aile Platformu olarak bu dayatmayı reddediyor, Fenerbahçe yönetimini sağduyuya ve camianın değerlerine saygılı olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
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