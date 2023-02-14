Samsun'a 2 bin 500'ün üzerinde depremzede geldi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Samsun'da 2 bin 500'ün üzerinde depremzede misafir ediliyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Samsun'da 2 bin 500'ün üzerinde depremzede misafir ediliyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, deprem bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Zamanın birlik ve dayanışma günü olduğunu vurgulayan Demir, "Bütün imkan ve kabiliyetimizle depremzede kardeşlerimizin yanındayız. Ekiplerimiz sahada durmaksızın çalışıyor. Bunun dışında hem şehrimizde hem de ülke çapında sivil toplum kuruluşlarımız yaraları sarma adına birlik ve beraberlikle müthiş bir faaliyet yürütüyor." dedi.

Arama kurtarma çalışmaları tamamlanan şehirlerde enkaz kaldırmaya başlanıldığını belirten Demir, "160 aracımız ve 289 personelimizle yanlarındayız. Kırsal mahallelere kadar hizmet götürüyoruz. SASKİ içme suyu ve kanalizasyon şebekesinde altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Kahramanmaraş ve Elbistan'da 100 bine yakın depremzedemize sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz." diye konuştu.

Samsun'a 2 bin 500'ün üzerinde depremzedenin geldiğini dile getiren Demir, "Birçoğu akrabalarının yanında kalırken, diğerleri otellere ve yurtlara yerleştirildi. Yaralılarımızı da hastanelerde ziyaret ettik. Şehrimize geldiğinden haberdar olduğumuz her afetzedemizi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz ziyaret ederek, rızası dahilinde bilgileri kayıt altına alınarak ihtiyaç duyduğu her konuda yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Demir, depremin imar ve yapılaşmada yerel yönetimlere önemli mesajlar verdiğini kaydetti.