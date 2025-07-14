Samsun'a 101 Yıl Sonra İstiklal Madalyası Teslim Edilecek

Milli Mücadele döneminde gösterdiği yararlılık dolayısıyla 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından istiklal madalyası ile ödüllendirilen Samsun, madalyasına 101 yıl sonra kavuşacak.

Samsun Mavnacılar (gemilere yük götürüp getiren güvertesiz büyük tekne) Loncası, 1919 yılında istiklal meşalesinin yakıldığı zorlu günlerde İstanbul'dan Anadolu'ya mühimmat taşıyarak bağımsızlık destanına yön veren isimsiz kahramanlar arasında bulunuyordu.

Yapılan fedakarlıklardan dolayı 11 Şubat 1924'te TBMM tarafından Trabzon ve Kastamonu'nun İnebolu ilçesiyle birlikte istiklal madalyası ile onurlandırılan Samsun, madalyasına aradan geçen zaman zarfında kavuşamadı.

Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Samsun Valiliğince düzenlenen sergi çalışması kapsamında Samsun'a istiklal madalyası ve beratı verilmesine ilişkin meclis tutanaklarına ulaşıldı.

Bunun üzerine Samsun Valisi Orhan Tavlı tarafından başlatılan çalışmalar, AK Parti Samsun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'un girişimleriyle Samsun'a, 101 yıl önce hak ettiği istiklal madalyasının teslim edilmesi kararlaştırıldı.

Samsun Mavnacılar Loncasına verilen istiklal madalyası ve beratı, sergilenmek üzere Samsun Valiliğine teslim edilecek.

İstiklal madalyası alındıktan sonra muhafaza edilip sergilenecek

Mehmet Muş, AA muhabirine, Samsun'un ilk adım şehrinin yanı sıra Kurtuluş Savaşı'nın meşalesinin yakıldığı şehir olduğunu söyledi.

Mavnacılar Loncasının Samsun'da, mühimmatın Anadolu'ya nakledilmesinde çok büyük yararlılık gösterdiğini vurgulayan Muş, "11 Şubat 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, Samsun Mavnacılar Loncasının gösterdiği yararlılık dolayısıyla istiklal madalyasıyla ödüllendirilmesine yönelik kararı alıyor. Ancak karar alındıktan sonra madalyanın Samsun'da teslimi gerçekleşmiyor. Son olarak Samsun Valimizin bunu gündeme getirmesiyle çalışmalara başladık, Milli Savunma Bakanı'mıza konuyu aksettirdik." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Vali Tavlı'nın konuyla ilgilendiğini, istiklal madalyası ve beratının Samsun'a törenle verileceğini anlatan Muş, "Alındıktan sonra muhafaza edilecek ve sergilenecek. İstiklal madalyasını alan şehirlerin bir tanesi de Samsun olacak. Çok büyük yararlılıklar gösteriyor o dönemde. Buna istinaden alınmış bir karar. 101 sene önce alınmış bir kararın madalyasının bugün teslim edilmesini yaşayacağız." ifadesini kullandı.

"Üzerinden bir asır geçse dahi, gösterdiğiniz yararlılığın bugün teşekkürünü almış oluyorsunuz"

Konunun Vali Tavlı tarafından gündeme getirildiğini aktaran Muş, şunları kaydetti:

"Sayın Milli Savunma Bakanı'mıza konuyu aksettirdik. Onlar da bir çalışma yaptılar ve bu karara ulaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisinde arşivi taradık. Dolayısıyla bunu Milli Savunma Bakanlığına resmi yazıyla bildirdik. Sayın Bakanı'mız da sağ olsun, büyük hassasiyet gösterdi. Konunun üzerine gitti ve bu hakkı teslim etme konusunda gerekli adımları attılar. 101 senedir bekliyor bunu Samsun. 101 sene sonra madalyası gelmiş olacak. Bu önemli bir şey Samsun için. O gün gösterdiği çabanın, ortaya koyduğu yararlılığın bugün fiziki olarak teslim edilmesi anlamına geliyor. Önümüzdeki günlerde Milli Savunma Bakanlığı bununla alakalı bir program tertip edecek ve o programda bu madalya Samsun'da teslim edilecek."

Vatan savunmasında yararlılık gösterenlerin çabalarının hiçbir zaman unutulmayacağının altını çizen Muş, şu değerlendirmede bulundu:

"Üzerinden bir asır geçse dahi gösterdiğiniz yararlılığın bugün teşekkürünü almış oluyorsunuz. Önemli bir şey, ecdadın ortaya koyduğu yararlılık, çabalar, gayret. Cephanenin sevk edilmesinde çok büyük fayda gösteriyorlar Kurtuluş Savaşı'nda. Canlarını hiçe sayarak büyük fedakarlıklarla mavnacılar çalışmış denizde. Risk, denizden alıyorlar, onu sevk ediyorlar İç Anadolu'ya. Bir lojistik faaliyet yürütüyorlar. Çok büyük iş o dönemki imkanlarla. Büyük cesaret örneği ortaya koyuyorlar. Zaten bu cesaret örneği de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından takdir ediliyor."