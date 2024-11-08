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SAMSUN 2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli gözaltına alındı

SAMSUN 2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli gözaltına alındı
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SAMSUN'da husumetli olduğu 2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan A.M.Ç. (18), gözaltına alındı.

SAMSUN'da husumetli olduğu 2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan A.M.Ç. (18), gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Şehit Ferit Parkı'nda meydana geldi. A.M.Ç. pompalı tüfekle A.T. (19) ve E.K.'yi (19) vurdu. Saçmaların isabet etmesiyle yaralanan hafif yaralanan A.T. ve E.K., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Yaralıların, polise verdiği ifadede, şüpheliyi tanımadıklarını söylediği ifade edildi.

DARP İDDİASI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, A.M.Ç.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli verdiği ifadede, 2 kişinin kendisini kız arkadaşının yanında darbettiğini, olayı bu yüzden gerçekleştirdiğini belirttiği öğrenildi.

A.M.Ç.'nin 21 Şubat'ta da 17 yaşındayken okul müdürü ve Eğitim Bir-Sen Atakum İlçe Başkanı Fırat Şad'ı, okuldan çıkıp otomobiline bindiği sırada darbettiği, bu sebeple gözaltına alınıp, hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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