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Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu'nda Yusuf Ziya Çakır yeniden başkanlığa seçildi

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Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti'nin olağan genel kurulunda Yusuf Ziya Çakır, yeniden başkanlığa seçildi. Genel kurulda faaliyet ve mali raporlar kabul edildi ve Çakır, kullanılan oyların tamamını alarak göreve devam etme hakkı kazandı. Çakır, teşekkür konuşmasında yeni hizmet binası projesinin ihale aşamasına geldiğini belirtti.

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu'nda Yusuf Ziya Çakır, yeniden başkanlığa getirildi.

Atakum Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda faaliyet ve mali raporlar okunarak kabul edildi.

Daha sonra tek liste halinde seçime giren mevcut başkan Yusuf Ziya Çakır, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden göreve seçildi.

Çakır, seçimin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, bugüne kadar gazetecilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, Samsun'a 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyetine yeni hizmet binası kazandıracaklarını, ihale aşamasına gelindiğini söyledi.

Yönetim kurulu ise Okan Aralan, Muammer Dilber, Mehmet Gençali, Fatih Akca, İlyas Gün, Oktay Öztürk, Sedat Öksüzoğlu, Yalçın Karataş, Merve İlhan, Ahmet Çağdaş Çatoğlu, Fatih Çakır, Harun Üstün, İbrahim Canbulat ve Zekeriya Fırat'tan oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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