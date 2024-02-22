SAMSİAD'ın yeni başkanı Süleyman Ferşat Eldemir oldu

Samsun Sanayici ve İş insanları Derneği (SAMSİAD) başkanlığına Süleyman Ferşat Eldemir getirildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen genel kurulda mevcut başkan Mehmet Akif Koçak'ın yeniden aday olmadı. Yapılan seçimde başkanlığa Eldemir seçildi.

Başkan yardımcısının Mehmet Akif Koçak'ın olduğu SAMSİAD'da yönetim kurulu ise Ahmet Yaşar, Çetin Gürsu, Emre Tüfekçi, Faruk Karpuz, Günhan Ulusoy, Halil İbrahim Yalgın, Hande Yirmibeşoğlu, İlker Çağlarırmak, Mehmet Saraçoğlu, Muharrem Yılmaz, Nur Aydıner Meral, Nurşen İşman, Ömer Karlı ve Pınar Güngör Sönmez'den oluştu.

Eldemir, sanayici ve iş insanları olarak iş dünyasını güçlendirmek, inovasyonu teşvik etmek ve üyelerinin ortak çıkarlarını korumak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Hep birlikte sürdürülebilir ekonomik büyüme ve iş dünyamızın rekabet gücünü artırmak için çalışacağız. Üyelerimizin görüşlerini ön planda tutarak etkili iletişim ve iş birliği ortamı yaratmayı hedefliyoruz. Bu süreçte her bir üyenin deneyim ve uzmanlığından faydalanarak, derneğimizi daha da güçlendireceğiz." dedi.