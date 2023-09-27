Şampuan Kutularında Gizlenmiş Esrar Ele Geçirildi

Siirt ve Şanlıurfa polisinin düzenlediği operasyonda, şampuan kutularına gizlenmiş esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli A.T.'nin bindiği otobüste yapılan aramada 849 gram esrar bulundu.

Siirt ve Şanlıurfa polisinin düzenlediği operasyonda, şampuan kutularına gizlenmiş esrar maddesi ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmada bir şüphelinin batı illerine uyuşturucu ve uyarıcı madde sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Şüpheli A.T.'nin bindiği şehirlerarası yolcu otobüsü, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde durduruldu. Şüphelinin bavulunda yapılan aramada şampuan kutularına gizlenmiş 849 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor. - SİİRT