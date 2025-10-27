Şampiyonluklarıyla ülkenin gururu oldular

Diyarbakır, Mardin ve Elazığlı genç sporcuların dünya şampiyonluklarıyla ülkenin gururu oldu.

Diyarbakır'da 16 yaşındaki Zührenaz Dikici bilek güreşi, Mardin'de 18 yaşındaki Elif Berfin Altun atıcılıkta, Elazığ'da da 21 yaşındaki Sıla Kartal boksta katıldığı dünya şampiyonlarında elde ettikleri başarılarla Türk bayrağını göndere çekmenin gururunu yaşıyor.

Diyarbakır Spor Lisesi 11. sınıf öğrencisi Zührenaz Dikici, 4 yıl önce evlerinde ağabeyiyle şakalaşmak amacıyla bilek güreşi yaptığı esnada gücünü fark etti. Yeteneğini keşfeden ağabeyinin de yönlendirmesiyle spor kulübüne giden Dikici, azmi ve çalışması sonucu katıldığı farklı yarışmalarda derece elde etmeye başladı.

Samsun'da düzenlenen 2024 Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 15 yaş altı kızlar sol kol müsabakasında birinci, sağ kolda ikinci olan Dikici, geçen yıl Moldova'nın başkenti Kişinev'de yapılan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 55 kilo sol kol kategorisinde birinci olarak Türk bayrağını dalgalandırdı.

Dikici, AA muhabirine, akademik ve sporda başarılı olmak istediğini ve bunun için çabaladığını söyledi.

Katıldığı yarışmalarda Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşadığını belirten Dikici, "Çok mutluyum. Hedeflerim ve hayallerim büyük. Çalışıyorum, çabalıyorum ve emeğimin karşılığını alıyorum." diye konuştu.

Yaşıtlarına spor ve akademik başarıya yönelmelerini tavsiye eden Dikici, sporun zorlukları olduğunu ancak istenildiği takdirde başarılı olunabileceğini anlattı.

Eğitim ve sporda programlı çalıştığını belirten Dikici, şunları kaydetti:

"Akademik başarı için çalışıyorum, emek sarf ediyorum. Okuldan sonra ise antrenörümle spor salonunda bilek güreşi için çalışıyorum. İlerideki hedefim dünya şampiyonu olmak, profesyonel bir sporcu olmak ve bunu devam ettirebilmek. Akademik hayatımda da büyük hayallerim var. Dünya Şampiyonası'nda bayrağımızı dalgalandırdım. Bu gurur verici bir şeydi. Çok mutluyum. Türkiye'yi temsil ediyorum ve bu yaşımda farklı ülkelerde yarışmalara katılıyorum. Çok güzel bir duygu."

Mardinli genç örnek oldu

Mardin'de 9 yıl önce antrenör annesi Nedret ve milli sporcu babası Hakan Altun'u örnek alarak başladığı atıcılıkta zamanla kendisini geliştiren Elif Berfin Altun, Türkiye'de elde ettiği 30 şampiyonluğun yanı sıra 20 kez de Türkiye rekoru kırdı.

"Rekortmen kız" olarak tanınan Altun, Avrupa yarışmalarında 3 kez Avrupa rekoru kırdı ve 5 madalya kazandı.

İdmanlarını aksatmadan sürdüren Altun, 6-18 Kasım'da Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmayı hedefliyor.

Elif Berfin Altun, AA muhabirine, atıcılıkta 9 yılı geride bıraktığını, bu süre zarfında birçok madalya kazandığını söyledi.

10 metre havalı tüfek branşında milli takımda 6 yıldır yarışmalara katılmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Altun, şunları aktardı:

"Avrupa'da 3 rekorum ve 5 madalyam var. Dünya kupasında beşinciliğim var. Şu an kasım ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Dünya Şampiyonası'nda madalya kazandıktan sonra olimpiyatlarda derece elde etmek istiyorum. İdmanlarım yoğun bir şekilde devam ediyor."

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak bütün sporculara başarılar dileyen Altun, "Temennim bütün milli sporcularımızın en iyi şekilde ülkemizi temsil etmesi ve bayrağımızı dalgalandırması." ifadelerini kullandı.

Başarısını dünya şampiyonluğu ile taçlandırdı

Elazığ'da yaşayan 18 yaşında kick boksa başlayan Sıla Kartal, 2022'de 12-17 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda ve haziran ayında Kocaeli'de gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Aynı yıl 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde İtalya'da düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda da altın madalya elde eden Kartal, başarısını dünya şampiyonluğu ile taçlandırdı.

Boks antrenörü Cemil Döndü'nün yönlendirmesiyle boks sporuna başlayan Kartal, boks alanında da zirveye ulaşmak için çalışmaya başladı.

Kartal, disiplin ve azimle sürdürdüğü çalışmalarla geçen yıl Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.

Boksta kısa sürede başarı sağlayan Kartal, yeni hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kartal, kick boksta elde ettiği başarıları boksta da sürdürmeyi hedeflediğini söyledi.

Zor bir sporla uğraştığını belirten Kartal, "Azimle sürdürdüğüm çalışmalar sonucunda yurt dışında kick boks branşında bayrağımızı dalgalandırdım. Bu benim için büyük bir onurdu. Kick boksta ülkemi en iyi şekilde temsil ettim ve zirvede bıraktım." ifadelerini kullandı.

Boksta da aynı başarıyı yakalamak istediğini dile getiren Kartal, yeni hedefinin boksta dereceler elde etmek ve 2028 olimpiyatlarına katılmak olduğunu belirtti. Boksa en iyi şekilde hazırlandığını kaydeden Kartal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Boksta da dünya şampiyonu olmak, bu branşta da kendimi göstermek istiyorum. Kick bokstaki başarımı boksta da sürdürmek ve bayrağımızı bir kez daha yurt dışında dalgalandırmak istiyorum. Ülkemizde son dönemde spor alanında birçok başarı elde edildi. Onlardan biri olduğum için gururluyum. Hem spor hem eğitim alanında ülkeme hizmet etmeyi hedefliyorum."