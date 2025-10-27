Haberler

Şampiyonluklarıyla ülkenin gururu oldular

Şampiyonluklarıyla ülkenin gururu oldular
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır, Mardin ve Elazığlı genç sporcuların dünya şampiyonluklarıyla ülkenin gururu oldu.

Diyarbakır, Mardin ve Elazığlı genç sporcuların dünya şampiyonluklarıyla ülkenin gururu oldu.

Diyarbakır'da 16 yaşındaki Zührenaz Dikici bilek güreşi, Mardin'de 18 yaşındaki Elif Berfin Altun atıcılıkta, Elazığ'da da 21 yaşındaki Sıla Kartal boksta katıldığı dünya şampiyonlarında elde ettikleri başarılarla Türk bayrağını göndere çekmenin gururunu yaşıyor.

Diyarbakır Spor Lisesi 11. sınıf öğrencisi Zührenaz Dikici, 4 yıl önce evlerinde ağabeyiyle şakalaşmak amacıyla bilek güreşi yaptığı esnada gücünü fark etti. Yeteneğini keşfeden ağabeyinin de yönlendirmesiyle spor kulübüne giden Dikici, azmi ve çalışması sonucu katıldığı farklı yarışmalarda derece elde etmeye başladı.

Samsun'da düzenlenen 2024 Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 15 yaş altı kızlar sol kol müsabakasında birinci, sağ kolda ikinci olan Dikici, geçen yıl Moldova'nın başkenti Kişinev'de yapılan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 55 kilo sol kol kategorisinde birinci olarak Türk bayrağını dalgalandırdı.

Dikici, AA muhabirine, akademik ve sporda başarılı olmak istediğini ve bunun için çabaladığını söyledi.

Katıldığı yarışmalarda Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşadığını belirten Dikici, "Çok mutluyum. Hedeflerim ve hayallerim büyük. Çalışıyorum, çabalıyorum ve emeğimin karşılığını alıyorum." diye konuştu.

Yaşıtlarına spor ve akademik başarıya yönelmelerini tavsiye eden Dikici, sporun zorlukları olduğunu ancak istenildiği takdirde başarılı olunabileceğini anlattı.

Eğitim ve sporda programlı çalıştığını belirten Dikici, şunları kaydetti:

"Akademik başarı için çalışıyorum, emek sarf ediyorum. Okuldan sonra ise antrenörümle spor salonunda bilek güreşi için çalışıyorum. İlerideki hedefim dünya şampiyonu olmak, profesyonel bir sporcu olmak ve bunu devam ettirebilmek. Akademik hayatımda da büyük hayallerim var. Dünya Şampiyonası'nda bayrağımızı dalgalandırdım. Bu gurur verici bir şeydi. Çok mutluyum. Türkiye'yi temsil ediyorum ve bu yaşımda farklı ülkelerde yarışmalara katılıyorum. Çok güzel bir duygu."

Mardinli genç örnek oldu

Mardin'de 9 yıl önce antrenör annesi Nedret ve milli sporcu babası Hakan Altun'u örnek alarak başladığı atıcılıkta zamanla kendisini geliştiren Elif Berfin Altun, Türkiye'de elde ettiği 30 şampiyonluğun yanı sıra 20 kez de Türkiye rekoru kırdı.

"Rekortmen kız" olarak tanınan Altun, Avrupa yarışmalarında 3 kez Avrupa rekoru kırdı ve 5 madalya kazandı.

İdmanlarını aksatmadan sürdüren Altun, 6-18 Kasım'da Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmayı hedefliyor.

Elif Berfin Altun, AA muhabirine, atıcılıkta 9 yılı geride bıraktığını, bu süre zarfında birçok madalya kazandığını söyledi.

10 metre havalı tüfek branşında milli takımda 6 yıldır yarışmalara katılmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Altun, şunları aktardı:

"Avrupa'da 3 rekorum ve 5 madalyam var. Dünya kupasında beşinciliğim var. Şu an kasım ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Dünya Şampiyonası'nda madalya kazandıktan sonra olimpiyatlarda derece elde etmek istiyorum. İdmanlarım yoğun bir şekilde devam ediyor."

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak bütün sporculara başarılar dileyen Altun, "Temennim bütün milli sporcularımızın en iyi şekilde ülkemizi temsil etmesi ve bayrağımızı dalgalandırması." ifadelerini kullandı.

Başarısını dünya şampiyonluğu ile taçlandırdı

Elazığ'da yaşayan 18 yaşında kick boksa başlayan Sıla Kartal, 2022'de 12-17 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda ve haziran ayında Kocaeli'de gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Aynı yıl 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde İtalya'da düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda da altın madalya elde eden Kartal, başarısını dünya şampiyonluğu ile taçlandırdı.

Boks antrenörü Cemil Döndü'nün yönlendirmesiyle boks sporuna başlayan Kartal, boks alanında da zirveye ulaşmak için çalışmaya başladı.

Kartal, disiplin ve azimle sürdürdüğü çalışmalarla geçen yıl Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.

Boksta kısa sürede başarı sağlayan Kartal, yeni hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kartal, kick boksta elde ettiği başarıları boksta da sürdürmeyi hedeflediğini söyledi.

Zor bir sporla uğraştığını belirten Kartal, "Azimle sürdürdüğüm çalışmalar sonucunda yurt dışında kick boks branşında bayrağımızı dalgalandırdım. Bu benim için büyük bir onurdu. Kick boksta ülkemi en iyi şekilde temsil ettim ve zirvede bıraktım." ifadelerini kullandı.

Boksta da aynı başarıyı yakalamak istediğini dile getiren Kartal, yeni hedefinin boksta dereceler elde etmek ve 2028 olimpiyatlarına katılmak olduğunu belirtti. Boksa en iyi şekilde hazırlandığını kaydeden Kartal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Boksta da dünya şampiyonu olmak, bu branşta da kendimi göstermek istiyorum. Kick bokstaki başarımı boksta da sürdürmek ve bayrağımızı bir kez daha yurt dışında dalgalandırmak istiyorum. Ülkemizde son dönemde spor alanında birçok başarı elde edildi. Onlardan biri olduğum için gururluyum. Hem spor hem eğitim alanında ülkeme hizmet etmeyi hedefliyorum."

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
Ünlülerin servet stratejisi belli oldu: Aşkın Nur Yengi'nin yatırımı şaşırttı!

Şaşırtan isim: Sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi ortaya çıktı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Bu sabahı unutun, İstanbul dahil 15 ilde kritik 36 saate girildi
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı ve yakın arkadaşı harekete geçti

Güllü'nün ölümünden haftalar sonra şaşırtan hamle
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
Aralarındaki diyalog olay! Sergen Yalçın taraftarın karşısına çıktı

Deliye dönen taraftarların karşısına çıkan Sergen'in zor anları
Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Çakallarla Dans'ın 'Köfte Necmi'si ilk hasadını yaptı

Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Köfte Necmi'den ilk hasat
MHP kanun teklifi sundu: Yabancı dijital medya platformlarına uygulanan vergi artırılsın

MHP, yabancı dijital medya platformları için harekete geçti
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.