Şampiyonluk kutlayanların üzerine aracını sürdü: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde öfkeli sürücü otomobilini, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan vatandaşların üzerine sürdü; 2 kişi yaralandı.

Olay Osmaniye mahallesi Altay caddesi üzerinde meydana geldi. 20 PH 504 plakalı otomobilin öfkeli sürücüsü Yusuf Y.(21) cadde üzerinde yaya olarak şampiyonluk kutlayan Galatasaray taraftarların üzerine sürdü. Hızlı manevralar yapan sürücü aracıyla, taraftarlardan Nehir Ezgi V.(20) ve Samet E.(19)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 genç, yaralandı. Öfkeli sürücü hızla olay yerinden kaçtı. Yaralanan gençler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kaçan sürücü olayın ardından polise teslim oldu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023