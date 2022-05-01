Şampiyonluk kutlamaları sırasında yayaya çarpan sürücüye adli kontrol - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şampiyonluk kutlamaları sırasında yayaya çarpan sürücüye adli kontrol

AA - Mustafa Çavuş - Güncel
 - Güncelleme:
Şampiyonluk kutlamaları sırasında yayaya çarpan sürücüye adli kontrol

Samsun'da, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında yaşanan gerginlikte yayaya çarpan ve gözaltına alınan sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında yaşanan gerginlikte yayaya çarpan ve gözaltına alınan sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trabzonsporlu taraftarların, Atakum ilçesinde yaptığı şampiyonluk kutlamasında Samsunsporlu taraftarlar ile aralarında gerginlik yaşandı.

Kurupelit mevkisinde yaşanan gerginlik sırasında bir sürücü, aracıyla yoldaki yayalardan birine çarptı.

Sürücü H.B.T. (35) polis ekipleri tarafından yakalanarak "kasten yaralama" suçundan gözaltına alındı.

Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Mustafa Çavuş - Güncel

Trabzonspor, Samsun, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title