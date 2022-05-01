Şampiyonluk kutlamaları için 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyası karşılık buldu

İÇİŞLERİ Bakanlığının yürüttüğü 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyası şampiyonluk kutlamalarında sonuç verdi. Kampanya sayesinde Trabzon spor'un şampiyonluk kutlamalarında ülke genelinde 3 kez havaya ateş açma olayı yaşanırken, herhangi bir acı olay meydana gelmedi.

İçişleri Bakanlığı, askere gönderme, spor müsabakaları, düğün, nişan, gibi kutlama faaliyetlerinde meskun mahallerde havaya ateş açılmasının önüne geçmek için 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyası başlatmıştı.

İçişleri Bakanlığının başlattığı 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyası ülke genelinde devam edecek. Spor müsabakaları, askere gönderme, düğün, nişan gibi kutlamalarda, silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması gerektiğini belirten 'Mutluluğa kurşun sıkma' yazılı afişler ile vatandaşlar bilgilendirilecek.