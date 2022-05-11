Şampiyonluk ışığı, turizmi parlattı

TRABZON (DHA) - TRABZONSPOR'un şampiyonluk kutlamaları sırasında kayda alınan, sosyal medyada 2 milyar görüntülemeyi geçerek viral olan, telefon ışıklı 'tekno şov' sonrası Trabzon'a ilgi arttı. Hafta sonu kupa teslim töreni öncesi de yoğunluk yaşanan kentte 'şampiyonluk göçü' ile turizm merkezleri doluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Trabzon için artık 'şampiyonluk turizmi' diye bir kavram var. Şampiyonluğun, turizm anlamında kentte çığır açacağına inanıyoruz" dedi.

Süper Lig'de Trabzon spor'un şampiyonluk maçı ve kutlamalarına tanıklık etmek isteyenlerin hem yurt dışından hem de Türkiye'nin dört bir yanından hava ve kara yolu ile geldiği kentte tarihi günler yaşanıyor. Şampiyonluk kutlamaları sırasında 100 bini aşan kişinin katılımı ile meydan alanında kayda alınan, sosyal medyada 2 milyar görüntülemeyi geçerek viral olan, telefon ışıklı 'tekno şov' sonrası Trabzon'a ilgi arttı. Hafta sonu kupa teslim töreni öncesi de yoğunluk yaşanan kentte 'şampiyonluk göçü' ile turizm merkezleri ise dolup taşıyor

Şampiyonluk görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması ile Trabzon'a ilginin arttığını belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı da "Turizm çeşitlerinden bir tanesi de spor turizmi ve çok daha büyük kitlelere çok daha hızlı bir şekilde ulaşılması ve tanıtım anlamında da ciddi katkıları oluyor. Geçtiğimiz yıllarda olimpiyatlara ev sahipliği yapmış olan bir şehiriz biz. O dönemde de tanıtım anlamında olumlu katkılar sağlanmıştı. Özellikle şampiyonluk kutlandığı o muhteşem eğlence görüntülerinin de sosyal medyaya düşmesi ile birlikte kente ilgi arttı. Kent meydanında yapılan eğlencenin görüntülenme sayısı milyarın üzerinde gidiyor ve her geçen gün buna milyonlar eklenerek sayı artıyor. Bu dünyanın farklı yerlerinde bulunan ve daha önceden Doğu Karadeniz'e gelmiş ya da gelmeyi düşünmüş, Trabzon'u planları içine koymuş bir yabancı kitleye de hatırlatmada vesile oldu. Turizmde bu yıl canlılık bekliyorduk zaten. Üzerine Trabzonspor'un şampiyonluğu da gelince ciddi turizm hareketlenmesi oldu. Bu şampiyonluk hem Trabzon'a hem de Doğu Karadeniz'e ilgiyi artırdı. Trabzon'a gelen, konaklıyor. Gelmişken bölgedeki diğer illere diğer destinasyonlara da gidiyor. Araç kiralıyor. Bütün esnafa çok olumlu katkıları oluyor. Beklentimiz turizm sezonunun hızlı başlamasıydı ama şampiyonlukla beraber beklentimizin çok daha üzerine çıktık" dedi.