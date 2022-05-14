Şampiyonluk gelince saçlarını bordo maviye boyattı - Haberler

Şampiyonluk gelince saçlarını bordo maviye boyattı

Görenlerin ilgi odağı oldu: "Herkes çok beğenip fotoğrak çektirmek istedi"

KOCAELİ - Kocaeli'de yaşayan 31 yaşındaki koyu Trabzonspor taraftarı Ünal Demirci, şampiyonluk coşkusuyla saçlarını bordo maviye boyattı. Demirci, saçlarıyla gittiği yerlerde ilgi odağı oluyor.

Kocaeli'de yaşayan koyu Trabzonspor taraftarı, saçlarını bordo mavi renklere boyattı. 31 yaşındaki Ünal Demirci, saçlarından dolayı yürüdüğü her yerde insanların ilgisini toplamaya başladı. Şampiyonluğun coşkusuyla böyle bir değişiklik yapmak istediğini söyleyen Demirci, yüzünü de boyatmayı düşündüğünü ama alerjiden çekindiği için yalnızca saçlarına boya yaptığını söyledi. Şimdiye kadar kimsenin tepkisini çekmediğini de dile getiren Demirci, bu anıları kendisine yaşattığı için Trabzonspor'a teşekkürlerini iletti.

"Yüzümü de boyatacaktım alerji yapar diye boyatmadım"

Saçını boyatmaya nasıl karar verdiğini anlatan Ünal Demirci, "38 yıl sonra tekrar şampiyon olduk. Aslında yüzümü de boyatacaktım ama alerji yapar diye boyatmadım. Bir değişiklik olsun istedim. Gidip kuaföre bordo mavi renk olup olmadığını sordum, o da olduğunu söyledi. Ben de boyattım. Aşırı derecede ilgi gördü. Herkes çok beğenip fotoğraf çektirmek istedi" dedi.

"Herkesle fotoğraf çekilmekten kutlama bile yapamadım"

Şampiyonluk kutlamalarında saçlarına olan ilginin çok fazla olduğunu anlatan Demirci, "Şu ana kadar ters tepki veren olmadı. Hatta İzmit'teki şampiyonluk kutlamasında da çok fazla fotoğraf veya video çektirmek isteyen oldu. İstanbul'daki şampiyonluk kutlamasına gittiğimde de aynı şekilde oldu. Herkesle fotoğraf çekilmekten kutlamaları bile doğru düzgün yapamadım. Kutlama yaptığımız esnada birisi omzuma değdi. Arkama döndüğümde bir teyze, 'Senin yüzünden oğlumla tartışıyorum, kavga ediyorum. Senin saçını görüp çok beğendi. Ben de boyatmak istiyorum diye tutturdu' dedi" şeklinde konuştu.

Şampiyonluk coşkusunun içinde hala sürdüğünü belirten Demirci, "Şu anda bile, hala içimdeki heyecanı atamadım. Bu güzel anları bize yaşattığı için Trabzonsporumuzu tebrik ediyoruz. Bazı olaylar da oldu, kutlamalara engel olanlar da oldu. Onlara da buradan şunu demek isterim; bütün takımlar aynı şekilde kutlasın" ifadelerini kullandı.