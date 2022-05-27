Şampiyondan süper hazırlık - Haberler

Yönetim ve teknik heyeti bir kez daha tebrik eden Başkan Ergün, konuklarıyla yeni sezon öncesi istişarede bulundu.

Türkiye Basketbol Ligi şampiyonu Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yeni sezon planlaması başladı. Bu sezon Manisa'yı ING Basketbol Süper Ligi'nde temsil edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Genel Menajeri Nihat Mala, Başantrenör Ceyhun Cabadak ve Yardımcı Antrenör Göktuğ Dilbazer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti.

Bir kez daha tebrik etti

Şampiyon takımı bir kez daha tebrik eden Başkan Ergün, "Çok kısa bir sürede Manisa'ya bir ilki yaşattınız. 5 yıllık bir sürede basketbolda Manisa'yı Süper Lig'e çıkarma başarısını gösterdiğiniz için hepinize Manisa halkı adına teşekkür ediyorum. Bunlar gerçekten duygu dolu, mutluluk dolu duygular. İnsanlarımızı mutlu etmek en büyük amacımız. Ailelerimizin salonda o mutluluğunu görmek çok güzel. Ben de o duyguları yaşayan biri olarak, emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Teşekkür etti

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Genel Menajeri Nihat Mala da,bu başarıda Başkan Ergün'ün de emeğinin çok büyük olduğunu dile getirerek, spora verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Ergün, konuklarıyla yeni sezon öncesi görüş alışverişinde bulundu.

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