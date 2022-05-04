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Şampiyon Trabzonspor, ilk antrenmanı yaptı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Şampiyon Trabzonspor, ilk antrenmanı yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan şampiyon Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan şampiyon Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma koşusu ve dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

EKREM İMAMOĞLU'DAN ZİYARET

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski Trabzonspor yöneticisi Ekrem İmamoğlu, bordo-mavili kulübü ziyaret etti. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Başkan Yardımcıları Yalçın Orhan ve Zeyyat Kafkas ile yönetim kurulu üyelerinden Zafer Göktaş ve Şemsetdin Hancı'nın yer aldığı ziyarete, CHP milletvekilleri Ahmet Kaya, Serkan Topal ve Turan Aydoğan ile CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş katıldı. İmamoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ile de bir araya gelerek tebrik etti.

(Gökmen Şahin/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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