Şampiyon motosikletçi, gittiği çorbacıda öldürüldü (2) - Haberler

TUTUKLANDI

Konya'da çalıştığı eğlence mekanının işletmecisi Mustafa Adım'ı (43), tabancayla çorbacıda vurarak öldüren Yusuf Sivridağ (36) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sivridağ, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sivridağ'ın ifadesinde, olaydan önce alacak-verecek nedeniyle Mustafa Adım ile tartıştıklarını ve kendisini darbettiği için işlediğini söylediği öğrenildi.

Salih BÜYÜKSAMANCI /KONYA,