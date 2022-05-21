Şampiyon motosikletçi, gittiği çorbacıda öldürüldü (2) - Haberler

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Şampiyon motosikletçi, gittiği çorbacıda öldürüldü (2)

Demirören Haber Ajansı - Salih Büyüksamancı - Güncel
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Şampiyon motosikletçi, gittiği çorbacıda öldürüldü (2)

TUTUKLANDIKonya'da çalıştığı eğlence mekanının işletmecisi Mustafa Adım'ı (43), tabancayla çorbacıda vurarak öldüren Yusuf Sivridağ (36) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Konya'da çalıştığı eğlence mekanının işletmecisi Mustafa Adım'ı (43), tabancayla çorbacıda vurarak öldüren Yusuf Sivridağ (36) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sivridağ, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sivridağ'ın ifadesinde, olaydan önce alacak-verecek nedeniyle Mustafa Adım ile tartıştıklarını ve kendisini darbettiği için işlediğini söylediği öğrenildi.

Salih BÜYÜKSAMANCI /KONYA,


Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Güncel

Konya, Güncel, Haberler

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