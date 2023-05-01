ŞAMPİYON KİCK BOKSÇU DEPREMZEDELER İÇİN RİNGE ÇIKIYOR

?Şampiyon kick boksçu İskender Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen afetlerden etkilenen depremzedeler için ringe çıkıyor.

2016 yılından itibaren Tuzla Belediyesi Kulübü'nde profesyonel spor hayatına başlayan Erdoğan, 2017 75 kilogramda Wbu Almanya Köln, 2018 75 kilogramda Afso Almanya Hamburg, ve 2019'da 75 kilogramda Wco Türkiye Alanya'da şampiyonluk yaşadı. İskender Erdoğan, temmuz ayında ilçede düzenlenecek ve 16 sporcunun katılacağı özel kick boks gecesinden elde ettiği gelirin tamamını depremzede ailelere bağışlayacağını açıkladı.

'KARİYERİME BİR GALİBİYET DAHA EKLEMEK İSTİYORUM'

İskender Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, '2016 yılında ilk profesyonel müsabakama çıktım. 2016 yılından bu zaman kadar uluslararası arenada ülkemizi temsil ettim. 3 farklı federasyonda unvan sahibiyim. 8 Temmuz'da Hasan Uysal hocamızın organizasyonunda 77 kiloda unvan müsabakasına çıkacağım. Benim için önemli bir müsabaka. Kazanıp kariyerime bir galibiyet daha eklemek istiyorum. Avrupa'nın ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelip mücadele edecekleri bir organizasyon olacak. Ortalama 9 maç olacak ve tüm dünyadan canlı olarak izlenecek' dedi.

'TUZLA BELEDİYE BAŞKANI PROFESYONEL BRANŞLARIN HEPSİNE DESTEK OLUYOR'

İskender Erdoğan kemer için mücadele edeceğini belirterek, 'Hazırlıklarımıza başladık. Programlı bir şekilde 4 ay gibi bir program neticesinde müsabakaya hazır olacağım. Spor yapıp Tuzla'da olmanın büyük bir ayrıcalığı var. Çünkü Tuzla Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı gerek amatör spor kulüplerine gerekse profesyonel branşların hepsine çok ciddi desteklerde bulunuyor. Ben kendisine maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Benim için bu organizasyonun anlamı çok büyük. Bu organizasyonda elde edilecek gelirlerin hepsi yaşamış olduğumuz afette depremzedelere aktarılacak. Aynı şekilde bende organizasyondan elde edeceğim bütün kazancı depremzedelere göndereceğim' diye konuştu.