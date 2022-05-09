ŞAMPİYON BOĞA, ETRAFINDA HORON OYNAYANLARI KOVALADI - Haberler

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ŞAMPİYON BOĞA, ETRAFINDA HORON OYNAYANLARI KOVALADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ARTVİN'de düzenlenen geleneksel ödüllü boğa güreşlerinde şampiyon olan boğa, etrafında horon oynayanları kovaladı.

ARTVİN'de düzenlenen geleneksel ödüllü boğa güreşlerinde şampiyon olan boğa, etrafında horon oynayanları kovaladı. O anlar kameraya yansıdı.

Sarıbudak köyünde bu yıl 15'inci Melo Ödüllü Boğa Güreşleri Festivali düzenlendi. Festivalde, 'Büyük Orta' kategorisinde şampiyon olan 'Çakıcı' adlı boğanın etrafına toplananlar, hayvana sevgi gösterilerinde bulundu, horon oynadı. Bu sırada ürken boğa, etrafındaki kalabalığı kovaladı. Panik yaşayanlar horonu bırakıp kaçmaya başladı. Arenadaki panik anları kameraya yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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