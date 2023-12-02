Samim Kocagöz: Mecburi İstikamet Belgeseli İzleyiciyle Buluşuyor
Toplumcu gerçekçi edebiyat kuşağının önemli yazarlarından Samim Kocagöz'ün hayatını anlatan belgesel, izleyicilerle buluşacak. Belgeselde Kocagöz'ün yaşamı ve bilinmeyen dönüm noktaları anlatılıyor. Belgeselin gösterimleri İstanbul, İzmir ve Söke'de yapılacak.
Toplumcu gerçekçi edebiyat kuşağının önemli yazarlarından Samim Kocagöz'ün hayatını anlatan "Samim Kocagöz: Mecburi İstikamet" belgeseli izleyiciyle buluşacak.
Bir yıllık çalışmayla hazırlanan, Kocagöz'ün yaşamının ve hayatındaki bilinmeyen dönüm noktalarının anlatıldığı belgeselin çekimleri, İzmir, Aydın Söke ve İstanbul'da gerçekleştirildi.
Belgeselin ilk gösterimi, 7 Aralık'ta Beyoğlu Sineması'nda, sonraki gösterimleri ise İzmir ve Söke'de yapılacak.
Yazar Doğan Hızlan, Feridun Andaç, oyuncu Tamer Levent, Şükrü Sina Gürel, Samim Kocagöz'ün oğlu Şükrü Kocagöz ve kendisini tanıyan İzmirli edebiyat çevreleri, belgeselde usta edebiyatçıyı anlattı.
Edebiyat dünyasına kaynak oluşturabilecek arşiv niteliği taşıyan belgeselin seslendirmesini de Tamer Levent gerçekleştirdi. Belgeselin müziklerini, birçok önemli dizi, film ve belgesel projesinde imzası bulunan Yıldıray Gürgen hazırladı.
Samim Kocagöz'ün hayatının önemli dönemlerinin drama canlandırmalarla izleyiciye aktarıldığı belgeselin yönetmenliğini ise Mesut Gengeç üstlendi.
Belgesel projesinin genel koordinatörlüğünü Bülent Günal, proje kurgu sorumluluğunu Yılmaz Aydın yaparken, senaryosunu Cansu Yücelen yazdı.